Mbappé attaque le PSG, un mensonge est révélé

Axel Cornic

Ce jeudi, un nouvel épisode a secoué cette fin de saison chaotique du Pais Saint-Germain. Visiblement contrarié par une vidéo publiée pour lancer la campagne abonnements de la saison prochaine, Kylian Mbappé a poussé un coup de gueule via les réseaux sociaux. Il explique notamment ne pas avoir été mis au courant du but et de la teneur de l’entretien qu’il a accordé aux médias du PSG et que l’on peut voir dans ce clip. Pourtant, certains assurent le contraire…

Au PSG, à chaque jour sa polémique. Le club de la capitale traverse une période extrêmement compliquée sur le plan sportif depuis le début de l’année 2023, et certains pourraient en payer les rais, comme Christophe Galtier. Parallèlement, il faut également gérer le cas d’un Lionel Messi toujours plus proche d’un possible départ ou encore un Neymar qui est sous contrat jusqu’en 2027, mais dont le PSG souhaiterait se débarrasser. Mais cette fois, c’est Kylian Mbappé qui a mis le feu aux poudres…

Un transfert est annoncé, Mbappé bloqué par le PSG https://t.co/Bgt8S79bmL pic.twitter.com/9DL1QsUQsn — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

« On lui indique que c’est pour la future campagne d’abonnements »

Via ses réseaux sociaux, la star française a en effet publiquement attaqué le PSG ! La raison ? La publication d’une vidéo dans laquelle on retrouve un entretien de Mbappé, qui semblait visiblement ignorer tout de son but. Pourtant, Daniel Riolo assure que le joueur était bel et bien au courant. « On lui indique que c’est pour la future campagne d’abonnements » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport . « Kylian Mbappé ne se déplace pas pour faire des photos s’il ne sait pas dans pourquoi et dans quel but, c’est fait. Il le sait, en format interview, c’est validé par Kylian Mbappé et son conseiller sur le concept ».

La surprise règne au sein du PSG