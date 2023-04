Coup de gueule en interne, le vestiaire du PSG a tremblé

Thibault Morlain

Bien que le PSG soit toujours en tête de la Ligue 1, la crise sportive est bien réelle pour le club de la capitale. En effet, les résultats sont loin d’être au rendez-vous pour les hommes de Christophe Galtier qui ont connu de très nombreuses défaites ces dernières semaines. Dans cette situation, Nasser Al-Khelaïfi est intervenu dans le vestiaire et le président du PSG a visiblement haussé le ton.

Décidément, rien ne va cette saison au PSG. Alors que le club de la capitale avait misé sur Christophe Galtier, ce dernier n’arrive pas à trouver la solution. Son équipe s’enfonce depuis plusieurs semaines et les turbulences sont de plus en plus fortes. A cela s’ajoutent également différentes polémiques. Ça a ainsi été le cas dernièrement avec le feuilleton Kylian Mbappé qui n’a pas hésité à critiquer publiquement le PSG suite à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

« Le président est venu nous voir »

La situation est donc grave au PSG et Nasser Al-Khelaïfi n’a pas voulu rester les bras croisés. D’habitude au Qatar lors du mois du ramadan, le président parisien était présent à l’entraînement ce vendredi. Al-Khelaïfi a alors pris la parole en privé. « Le président est venu nous voir, il s'est exprimé dans le vestiaire. Tout ce qui se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Mais il était important que le président soit là. Le président a parlé ce matin à tout le monde, pas qu'aux joueurs », a notamment expliqué Christophe Galtier.

« Ce n'est pas possible comme ça »