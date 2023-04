C’est la crise au PSG, le patron intervient

La rédaction

Président du PSG depuis l’arrivée de QSI en 2011, Nasser Al-Khelaïfi s’est parfois vu reprocher une communication pas toujours claire. Alors que le club parisien se trouve actuellement dans une situation délicate, entre résultats sportifs inquiétants et problèmes de communication, le patron du PSG a tenu à remobiliser ses troupes en amont de la rencontre face à Nice ce samedi.

Leader, le PSG l’est toujours. Malgré 2 défaites consécutives à domicile (face à Rennes et Lyon), les Parisiens conservent 6 points d’avance sur ses poursuivants, le RC Lens et l’OM. Cependant, la dynamique actuelle du club de la capitale n’est clairement pas rassurante, alors que l’entraîneur Christophe Galtier, semble déjà être condamné pour la saison prochaine. Ainsi, l’heure est à la révolte chez les dirigeants parisiens, et notamment chez le président Nasser Al-Khelaïfi, qui souhaite plus que jamais se montrer présent.

Le président du PSG s’est exprimé face aux joueurs

Selon les informations de RMC Sport , le président du PSG a parlé aux joueurs ce vendredi matin. Avant un déplacement qui s’annonce décisif face à l’OGC Nice, Nasser Al-Khelaïfi a souhaité réunir l’ensemble des joueurs dans les locaux, avant de s’exprimer face à eux.

Nasser Al-Khelaïfi souhaite se montrer présent au PSG