Le PSG confirme un coup de gueule dans le vestiaire

Rien ne va plus au Paris Saint-Germain. Sur le terrain, l’équipe de Christophe Galtier réalise une année 2023 catastrophique et certains craignent même de voir les parisiens laisser filer le titre en Ligue 1, alors qu’ils ont tout de même six points d’avance sur leur premier poursuivant. En dehors la situation est tout aussi compliquée, avec la récente polémique autour de Kylian Mbappé…

Il ne manquait plus que ça ! Alors qu’il y a le feu à tous les étages, Kylian Mbappé est venu alimenter les flammes ce jeudi, avec sa sorties cinglante envers la communication du PSG. La star de 24 ans a en effet reproché publiquement au club une communication hasardeuse, ce qui n’a pas manqué de déclencher des vifs débats.

Mbappé éclipse les autres stars du PSG, c’est raté https://t.co/uA72b1mjb6 pic.twitter.com/yLONEQjkHR — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

« Le président est venu nous voir, il s'est exprimé dans le vestiaire »

Au cœur de toute ces polémiques, Nasser Al-Khelaïfi s’est rapproché de l’équipe et RMC Sport annonce qu’il était présent à l’entraînement du PSG, ce vendredi. « Le président est venu nous voir, il s'est exprimé dans le vestiaire » a confirmé Christophe Galtier, en conférence de presse. « Tout ce qui se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Mais il était important que le président soit là ».

« Je me sens évidemment concerné par le discours du président »

« Le président a parlé ce matin à tout le monde, pas qu'aux joueurs » a continué l’entraîneur du PSG, qui ce samedi va retrouver son ancienne équipe de l’OGC Nice. « Je me sens évidemment concerné par le discours du président. Il montre qu'on ne peut pas continuer dans cette situation. C'était un discours assez clair et précis pour tout le monde. Moi aussi, y compris ».

« On est tous responsables de ce qui arrive »