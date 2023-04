C'est la crise au PSG, le coup de pression du Qatar

Amadou Diawara

Comme annoncé par Christophe Galtier, Nasser Al-Khelaïfi était à Paris cette semaine et s'est exprimé devant l'ensemble du groupe de l'équipe première du PSG. Le président rouge et bleu aurait changé ses plans dans l'urgence pour rebooster ses hommes et les mettre face à leurs responsabilités.

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, le PSG n'y est plus. En effet, les hommes de Christophe Galtier enchaine les contre-performances en 2023 et ont essuyé leur huit premières défaites de la saison.

Son retour est voulu par le Qatar, il rêve du PSG https://t.co/zyrpj9as6n pic.twitter.com/mjcAlA2i5Y — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

Al-Khelaïfi a changé ses plans dans l'urgence

Pire, le PSG a enchainé deux défaites à domicile sans encaisser le moindre but. Une première sous l'ère QSI. Préoccupé par la situation de son équipe, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à prendre les choses en main cette semaine. Comme annoncé par Christophe Galtier, le président du PSG a remobilisé ses troupes lors de l'entrainement de vendredi. Et il aurait bouleversé son calendrier pour le faire.

PSG : Al-Khelaïfi a secoué ses hommes