Menacé au PSG, il fait polémique avec le ramadan

Actuellement en grande difficulté sur le banc du PSG où son avenir est très incertain, Christophe Galtier se retrouve dans une situation délicate. D’autant que de nouveaux éléments sortis dans la presse indiquent que le technicien français avait empêché certains joueurs de l’OGC Nice de faire le ramadan l’an passé.

Pour sa première saison en tant qu’entraîneur du PSG, Christophe Galtier se retrouve en position très délicate. Éliminé prématurément en Coupe de France et en Ligue des Champions, le club de la capitale devra encore lutter pour s’assurer le titre en Ligue 1, et la méthode Galtier n’a pas vraiment porté ses fruits ces derniers mois au PSG avec notamment un recrutement décevant. Et les coups durs s’enchainent pour le technicien français…

Zidane - Galtier : Le nouvel entraîneur du PSG est déjà connu https://t.co/BT6ehSNMhy pic.twitter.com/tP7tn1CTH3 — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Galtier dans une polémique liée au ramadan

Comme l’a révélé Nice-Matin samedi, Christophe Galtier, qui dirigeait l’OGC Nice la saison passée, aurait demandé à ses joueurs musulmans de ne pas jeûner pendant la période du ramadan. Certains avaient accepté, mais d’autres, comme Hicham Boudaoui et Jean-Clair Todibo, s’était indignés devant cette décision. Très énervé par cette demande, le second avait d’ailleurs fait l’objet d’un gros clash avec Galtier.

« Des choses bien plus graves que le foot »