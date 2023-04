C’est annoncé, il a perdu les pédales au PSG

Hugo Chirossel

Arrivé sur le banc du PSG l’été dernier, Christophe Galtier avait très bien commencé son début d’aventure parisienne. Le club de la capitale était invaincu jusqu’à la trêve internationale due à la Coupe du monde. Mais ensuite, les Parisiens se sont inclinés huit fois depuis le début de l’année 2023. Pour Jérôme Rothen, que ce soit tactiquement ou dans sa communication, Christophe Galtier a tout faux.

Bien qu’il soit allé chercher une victoire importante sur la pelouse de l’OGC Nice samedi dernier (0-2), le PSG est loin d’avoir rassuré. Les promesses du début de saison ont laissé la place à une nouvelle désillusion en Ligue des champions, ainsi qu’une élimination en Coupe de France face à l’OM. Dans Rothen s’enflamme sur RMC , Jérôme Rothen s'est exprimé sur la première saison de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Que ce soit d’un point de vue tactique ou dans sa communication, l’ancien joueur parisien estime que le technicien français a échoué.

Il écarte Zidane, le PSG peut exulter https://t.co/qhtO9nsO0I pic.twitter.com/dRgUS6oXEC — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

«Il s’est un peu perdu»

« Pour moi il y a plein de signes qui montrent qu’il n’arrive plus à prendre le dessus en fait. Le premier c’est le plan de jeu, ce qu’il avait en début de saison, ce qu’il avait dit dans la communication avec Campos, faire évoluer des choses en essayant de pourquoi pas jouer à trois défenseurs derrière. Ce qu’il a fait pendant une bonne partie du début de saison avec certes beaucoup de réussite, mais il y avait les résultats. Il se passait des choses et on avait l’impression de découvrir des choses qu’on n'avait pas pu voir avec les entraîneurs qui se sont multipliés ces dernières années au PSG. On est vite rentrés dans le rang puisqu’il est revenu avec une défense à 4. Mais tactiquement, il s’est un peu perdu pour revenir avec une défense à trois. C’est très compliqué de voir quelle issue il voulait mettre en place avec ces joueurs au Paris Saint-Germain », a déclaré Jérôme Rothen.

«Il a échoué sur cette chose-là»