Le PSG au bord du gouffre, un ancien de l’OM vient à son secours

La rédaction

Financièrement en grande difficulté, le Paris Saint-Germain a dû jongler avec les exigences du fair-play financier (désormais appelé le Football Social Responsibility) lors des deux mercatos cette saison. Un résultat qui n'a pas été probant, les nouveaux arrivants n'ayant pas convaincu. Mais heureusement pour le PSG un coup de pouce venu du Luxembourg grâce à Vincent Labrune, ancien président de l'OM a permis de rééquilibrer les comptes.

L'argent et le budget reste une question centrale dans les clubs de football. Avec les envies de rêver plus grand du PSG, le club doit souvent mettre la main à la poche pour faire venir les plus grandes stars de la planète comme Mbappé, Messi et Neymar. Un investissement conséquent mais qui permet au club de voir l'avenir sereinement du point de vue financier.

Un montant record de 800M€ de revenus

Selon Le Parisien , le PSG va atteindre prochainement les 800M€ de revenus. Un plafond historique puisqu'aucun club n'a jamais réalisé un tel chiffre. Comment expliquer une telle somme ? Tout d'abord, la billetterie du Parc des Princes est la plus puissante du monde puisqu'elle a généré la saison dernière 132M€ de recette. Bien loin devant des clubs au stade plus grand comme celui du Real Madrid, du FC Barcelone ou du Bayern Munich. Mais un coup de pouce venant de la Ligue de Football Professionnelle (LFP) a permis au PSG d'arriver plus vite à ces 800M€...

Le PSG s'inspire de Deschamps, la guerre est lancée https://t.co/NNLJu96n0s pic.twitter.com/tpQyHfeQot — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

La LFP envoie 200M€ au PSG