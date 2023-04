C’est la guerre avec Galtier, il balance tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Christophe Galtier se retrouve au centre des attentions après la diffusion d'un mail de Julien Fournier l'accusant de dérapages racistes, certains journalistes s'attardent sur sa relation tendue avec Didier Digard. Les deux hommes ne s'apprécient pas, mais l'actuel entraîneur de l'OGC Nice refuse de mettre de l'huile sur le feu.

Depuis ce mardi soir, l'affaire Christophe Galtier fait les gros titres de l'actualité. L'actuel entraîneur du PSG est accusé de dérapages racistes par Julien Fournier, son ancien responsable à l'OGC Nice. Alors que la polémique enfle, Galtier a décidé de porter plainte contre son ancien dirigeant, mais aussi contre Daniel Riolo et Romain Molina, les deux journalistes qui ont diffusé le mail le mettant en cause. Quant à l'OGC Nice, il s'est contenté du minimum en publiant un court communiqué sur l'affaire. Présent en conférence de presse, Didier Digard n'en a pas dit plus. « Vous avez dû voir qu’on a fait l’actualité malgré nous. Vous avez constaté qu’il y a deux versions qui s’affrontent. La vérité éclatera mais pas aujourd’hui. Le club a communiqué. On n’a rien à ajouter » a confié le technicien niçois.

PSG : Galtier en plein scandale, ils racontent sa gestion du ramadan https://t.co/U2hOfzlPTv pic.twitter.com/wl6A8LaAOP — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

Digard reste silencieux

Car comme l'annonce Vincent Menichini, cette affaire Galtier est loin d'être une priorité pour l'OGC Nice.« Digard s’est efforcé, ces derniers jours, à en dire le moins possible sur Galtier, faire en sorte de conserver son groupe uni vers cette cause commune, qui est la qualification pour les demi-finales de la Coupe d’Europe et d’en dire le moins possible sur Galtier, un entraîneur qu’il ne porte vraiment pas dans son cœur » a déclaré le journaliste de Nice-Matin , avant de s'attarder sur la relation entre Galtier et Digard.

« Il n’y avait pas un bonjour »