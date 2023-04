Scandale Galtier : Des bombes sont lâchées en privé

Thibault Morlain

Entraîneur du PSG, Christophe Galtier est actuellement dans la tourmente suite à la publication d'un mail l'accusant d'avoir tenu des propos racistes. Mais pour le moment, difficile d'y voir clair puisque c'est parole contre parole entre Galtier et Julien Fournier. Mais voilà qu'en coulisses, les langues se délieraient bel et bien à propos de cet énorme scandale qui secoue actuellement le football français.

Ce mail de Julien Fournier adressé au patron d'INEOS a eu l'effet d'une bombe. Cela remonte donc à la saison dernière, quand Christophe Galtier est encore l'entraîneur de l'OGC Nice. On peut alors y lire des propos choquants où le désormais technicien du PSG se plaint notamment d'avoir trop de joueurs noirs et musulmans dans son équipe. Le scandale a ainsi été éclaté et forcément, on attendait la réponse de Galtier. Via son avocat, ce dernier a alors démenti les propos qui lui sont attribués.

PSG : Racisme, Ramadan… L’ASSE balance tout pour Galtier https://t.co/ECyqVo3dn5 pic.twitter.com/zasAFDnsDg — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

« J'entends des joueurs... »

Le clash continue donc entre Julien Fournier et Christophe Galtier. Qui dit vrai des deux ? On espère forcément avoir la vérité, mais pour le moment, ceux qui peuvent l'avoir se taisent. Du moins publiquement. En effet, parce qu'en privé, il se dirait beaucoup de choses. Présent sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste , Daniel Riolo a ainsi expliqué à propos de cette affaire Christophe Galtier : « Ce qui commence à m'agacer vraiment, j'aimerais bien que ceux qui se planquent en off commencent à parler. L'adjoint de Galtier l'année dernière, parait-il très choqué. Il dit à des journalistes en off... J'entends des joueurs, ça m'arrive aux oreilles, "je suis vraiment super content que ça sorte enfin parce que c'était dur". Ouvre ta gueu**. Pourquoi tu ne le dis pas ? ».

« Ils nous le disent en off »