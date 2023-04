PSG : Encore un joueur qui se lâche sur le scandale Galtier !

La rédaction

Embourbé depuis mardi dans une affaire de propos racistes et islamophobes remontant à son passage à l’OGC Nice, Christophe Galtier a vu plusieurs de ses anciens joueurs monter au créneau pour le défendre. Certains joueurs du LOSC se sont exprimés, mais également de l’ASSE, comme c’est le cas pour Ismaël Diomandé, passé par le club du Forez de 2011 à 2016.

Alors que le PSG reçoit son dauphin en championnat le RC Lens au Parc des Princes ce samedi, l’entraîneur parisien a connu une semaine compliquée. En effet, Christophe Galtier, par le biais d’une lettre écrite par son fils et agent et destinée à l’ex-directeur du football de l’OGC Nice Julien Fournier, est accusé de propos racistes notamment. Des accusations lourdes, mais injustifiées pour certains joueurs.

« Je suis musulman et je n’ai jamais eu de problèmes avec lui », un ancien joueur de l’ASSE défend Galtier

Ismaël Diomandé, 30 ans, a été entraîné par Christophe Galtier de 2011 à 2016. Forcément impacté par les accusations concernant son ancien entraîneur, le milieu ivoirien s’est exprimé dans l’Équipe du Soir . « J'ai été formé à l'ASSE et c'est lui qui m'a fait signer mon premier contrat. Je suis musulman et je n'ai jamais eu aucun problème avec lui, a-t-il affirmé. Je n'étais pas le seul joueur de confession musulmane dans le groupe. Tous ceux qui souhaitaient faire le Ramadan pouvaient le faire. Et du côté du racisme, j'ai vraiment été surpris, car je n'ai jamais eu de problème avec lui sur ce plan. Humainement, c'est vraiment quelqu'un de bien et je garde une image positive de l'homme » .

Christophe Galtier « quelqu’un d’ouvert » selon Ismaël Diomandé