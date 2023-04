PSG : Nouvelle confidence d'un joueur sur le scandale Galtier

Thibault Morlain

Depuis quelques jours maintenant, le scandale Christophe Galtier est au coeur de toutes les discussions. Même au sein d'autres clubs de la Ligue 1. Ça a notamment été le cas lors de la conférence de presse à Rennes. Benjamin Bourigeaud a alors été interrogé sur l'affaire concernant l'entraîneur du PSG, évoquant alors Amine Gouiri, dont le nom revient dans ce dossier.

Christophe Galtier est actuellement secoué de plein fouet par un scandale raciste. L'entraîneur du PSG se voit ainsi reprocher certains mots lorsqu'il était à l'OGC Nice la saison dernière. Face à de telles accusations, Galtier a nié en bloc, mais en parallèle, il est expliqué que certains joueurs voudraient parler, à l'instar notamment d'Amine Gouiri, ancien joueur des Aiglons et aujourd'hui à Rennes.

Scandale raciste : En pleine tourmente, Galtier passe une consigne https://t.co/itGHKlQDks pic.twitter.com/fvAasWPWCL — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

« On n’en a pas parlé plus que ça »

En conférence de presse, Benjamin Bourigeaud a d'ailleurs évoqué cette affaire Christophe Galtier. Et à propos d'Amine Gouiri, il a pu expliquer : « Je suis très proche d’Amine (Gouiri) et on n’en a pas parlé plus que ça. Seule la justice et l’analyse sera faite au moment venu ».

« C’est un sujet difficile »