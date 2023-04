En plein cauchemar, Galtier reçoit un énorme message

Axel Cornic

Les soutiens se multiplient pour Christophe Galtier, qui se retrouve au centre d’un énorme scandale aux relents de racisme et d’islamophobie. Le coach du Paris Saint-Germain a notamment reçu des messages de certains de ses anciens joueurs, mais également d’anciens collaborateur comme Damien Comolli, qui l’a côtoyé du côté de l’ASSE de 2009 à 2010.

Il ne manquait plus que ça au PSG. Englué dans une fin de saison délétère, le club de la capitale doit désormais affronter des attaques assez graves à l’encontre de son entraineur, Christophe Galtier. Ce dernier est notamment accusé d’avoir tenu des propos raciste et islamophobes lors de son passage à l’OGC Nice.

« Christophe Galtier c’est l’honnêteté, la tolérance, un grand cœur, aimant et protégeant ses joueurs »

Ces dernières heures, plusieurs personnes qui ont côtoyé Christophe Galtier au cours de sa carrière d’entraineur ont pris la parole et c’est le cas de Damien Comolli, ancien directeur sportif de l’ASSE. « Christophe Galtier c’est l’honnêteté, la tolérance, un grand cœur, aimant et protégeant ses joueurs. Voilà l’homme et l’entraîneur que je connais » a écrit sur Twitter celui qui a travaillé avec Galtier de 2009 à 2010 et qui officie désormais comme président du TFC.

« Pardon ? Christophe Galtier raciste ? C’est quoi ces conneries ? »