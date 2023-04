Galtier accusé de racisme, l'ASSE hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est la grande polémique du moment. Un mail de Julien Fournier, qui accuse Christophe Galtier d'avoir tenu des propos racistes, a mis le feu au PSG. Néanmoins, ces accusations surprennent Roland Romeyer. Le co-président de l'ASSE s'étonne en effet de la situation en racontant qu'il n'a jamais eu de problème de la sorte lorsque Galtier était sur le banc des Verts.

Accusé d'avoir tenu des propos racistes par Julien Fournier, alors qu'il était entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier se retrouve plus que jamais dans la tourmente. Néanmoins, ces accusations étonnent Roland Romeyer. Le co-propriétaire de l'ASSE a bien connu l'actuel coach du PSG qui a entraîné les Verts de 2009 à 2017, et il est catégorique à ce sujet.

Nouveau séisme au PSG, un incroyable scandale est révélé https://t.co/NN9iv7A5LX pic.twitter.com/oYbozKCd2Q — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

«Pardon ? Christophe Galtier raciste ? C’est quoi ces conneries ?»

« Pardon ? Christophe Galtier raciste ? C’est quoi ces conneries ? Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Jamais Christophe n’a émis une quelconque remarque raciste à Saint-Étienne. Une fois, il y a eu une histoire avec le ramadan mais elle n’a rien à voir avec de la discrimination. Il faisait une chaleur très très forte. Et Christophe m’a appelé pour me dire que deux joueurs, Faouzi Ghoulam et Idriss Saadi, pratiquaient le ramadan. Avec la chaleur, il craignait un problème cardiaque. C’était vraiment une question de santé. À ma demande, on a fait intervenir un imam de Saint-Étienne qui a expliqué aux joueurs qu’ils pouvaient faire une pause dans leur jeûne en cas d’efforts physiques trop intenses. Mais Christophe était vraiment inquiet pour la santé de ses joueurs », confie le dirigeant stéphanois pour Le Parisien .

«Jamais la question de la religion n’a été évoquée pour une recrue»