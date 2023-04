Mercato - PSG : Pour Messi, tout est terminé

Thomas Bourseau

Lionel Messi arrive au bout de son aventure avec le PSG et il serait à ce jour peu probable qu’il joue des prolongations à Paris. Deux offres pharaoniques lui seraient parvenues en dehors de l’Europe, mais il refuserait de quitter le Vieux Continent. Le FC Barcelone s’en frotte les mains.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 18 février dernier, les discussions entre le clan Lionel Messi et le PSG se poursuivaient pour une éventuelle prolongation de son contrat qui prendra fin le 30 juin prochain. Il était alors déjà question d’un accord de principe trouvé entre les deux parties dans la presse. Cependant, ledit accord ne s’est pas concrétisé par une signature notamment en raison du nouvel échec du PSG en Ligue des champions selon The Athletic . A ce jour, les négociations entre le PSG et l’entourage de Messi seraient au point mort.

Le courant ne passe plus avec le PSG, Messi recale l’Arabie saoudite et la MLS

Et maintenant ? Après avoir recruté Cristiano Ronaldo cet hiver pour le placer à Al-Nassr, la fédération saoudienne de football aurait à coeur d’en faire de même avec son rival de toujours. The Athletic confirme l’existence d’une offre de 400M€ contractuelle annuelle formulée pour Messi. Cependant, elle n’a pas reçu de réponse positive. Pour ce qui est de la Major League Soccer, l’Inter Miami se préparerait en lui offrant un des spots de designated player et notamment des parts de la franchise de David Beckham. Mais encore une fois, cela ne devrait pas se matérialiser pour cet été.

Le clan Messi prépare un sale coup au PSG https://t.co/DbdTcUhCzf pic.twitter.com/zUzJoYVD7J — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

Messi veut rester en Europe, le Barça en pole position