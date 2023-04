PSG : La signature de Messi est attendue, il sort sa botte secrète

Thomas Bourseau

Lionel Messi est sans contestation possible la priorité absolue du FC Barcelone pour cet été. Le Barça se plierait en quatre pour rapatrier l’attaquant du PSG et utiliserait son ultime cartouche.

« Ceux qui sont assis sur la ligne de touche du Camp Nou n'en doutent pas. Nous avons besoin de Messi. D'un point de vue footballistique, son arrivée serait énorme ». Voici le message qu’une source du FC Barcelone a fait passer à The Athletic concernant le besoin de rapatrier Lionel Messi pour permettre de maximiser la capacité de création du Barça . Le média britannique assure en outre que Xavi Hernandez militerait pour que son ancien coéquipier vienne jouer sous ses ordres au sein du club culé.

Le Barça prépare un plan financier à présenter à la Liga

Le contrat de Lionel Messi expirera en juin prochain au PSG et la tendance laisse penser qu’un départ libre de tout contrat se précise les jours passant. Ayant les pieds et les poings liés par le plafond salarial instauré en Liga, le FC Barcelone serait prêt à déposer un plan de viabilité financière à l’organisme du football espagnol d’après The Athletic.

Barcelone joue son ultime joker pour Messi, mais pas seulement