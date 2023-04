L’OM veut son Mbappé, il reçoit le feu vert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté par Arsenal au Stade de Reims, Folarin Balogun devrait être l'un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Auteur de 18 buts en Ligue 1, le buteur apparaîtrait dans le viseur de nombreux clubs européens comme le Milan AC, l'Inter, mais aussi l'OM. Contacté ce vendredi, l'un de ses proches s'est prononcé sur son avenir.

Malgré le recrutement de Vitinha en janvier dernier, l'OM pourrait recruter un buteur lors du prochain mercato estival. Selon les informations de L'Equipe, le club marseillais serait sur les traces de Folarin Balogun, auteur de 19 buts sous le maillot du Stade de Reims cette saison, à seulement un but du meilleur marqueur de Ligue 1 : Kylian Mbappé.

Mercato : L'OM active une piste surprise, la réponse tombe https://t.co/bQ93ssGYZ6 pic.twitter.com/fHWdOENRp5 — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

L'OM à l'assaut de Balogun

Mais ce n'est pas tout puisque le média cite également les intérêts du LOSC, de l'AS Monaco, de l'Inter et du Milan AC. « Ce sont de grands clubs » a confié un proche de Balogun. Une chose est sûre, le joueur devrait quitter Arsenal, le club qui l'a prêté au Stade de Reims cette saison.

« Il ne peut pas retourner sur le banc à Arsenal »