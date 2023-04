Surprise, l’OM prépare un nouveau transfert historique

Arnaud De Kanel

Un peu plus de deux mois après l'arrivée record de Vitinha qui s'avère être pour l'instant un fiasco sur toute la ligne, l'OM serait de nouveau prêt à casser sa tirelire pour recruter le Montpelliérain Elye Wahi. Présenté comme l'un des plus gros espoirs à son poste, le jeune attaquant tricolore pourrait pousser l'OM à proposer une offre jamais vue dans l'histoire du club.

Dans un collectif montpelliérain moins bien rodé que les saisons passées, Elye Wahi surnage. Le jeune homme de 20 ans en est à 13 buts en 26 matchs de Ligue 1 et il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du championnat à franchir la barre des 20 buts avant ses 20 ans comme un certain Kylian Mbappé. Forcément, il suscite les convoitises. Dans le journal L'Equipe , Francis De Taddeo qui l'avait recruté à Caen, avait d'ailleurs vanté les qualités de la pépite héraultaise : « Ce n'est pas un "top gun" mais un joueur en construction, le job n'est pas fini. Il peut devenir un crack, ça dépend des choix qu'il fera. (…) Il a peut-être une qualité que personne ne mesure aujourd'hui suffisamment, c'est quelqu'un qui accueille bien l’apprentissage. Le garçon arrive à métaboliser l'abstrait et le concret, il s'approprie les exercices . » Pablo Longoria ne veut pas le laisser filer.

L'OM suit Wahi

Lors de la rencontre entre l'OM et Montpellier diffusée sur Prime Vidéo , Smaïl Bouabdellah, qui faisait office de commentateur, a révélé que le club phocéen suivait toujours Elye Wahi. Le nom de l'attaquant montpelliérain était déjà associé à l'OM lors du dernier mercato et l'intérêt serait encore d'actualité. D'après L'Equipe , Laurent Nicollin réclamerait 35M€ pour lâcher son prodige, soit 3M€ de plus que le prix déboursé pour Vitinha cet hiver. L'OM pourrait donc réaliser un transfert record. Mais le tour est loin d'être joué.

Wahi est très courtisé et il ne veut pas de l'OM

Elye Wahi a la cote en Europe. Tottenham, Arsenal, le Milan AC ou encore le Borussia Dortmund seraient intéressés par son profil. L'affaire s'annonce compliquée pour l'OM de part le prix réclamé, la concurrence féroce dans le dossier mais surtout la préférence du joueur. Natif de la région parisienne, Elye Wahi ne voudrait pas entendre parler d'un transfert à Marseille.