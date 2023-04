Transferts - PSG : Un grand nom de l’équipe de France ouvre la porte

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti de France très jeune pour aller parfaire sa formation à l’étranger, Dayot Upamecano n’a donc jamais disputé eu l’occasion de disputer un match professionnel en France. Et le défenseur de l’équipe de France et du Bayern Munich ouvre indirectement la porte au PSG et à un avenir en Ligue 1.

Alors qu’il fait partie de cette fameuse génération montante en équipe de France à l’image de son excellente Coupe du Monde 2022 au Qatar, Dayot Upamecano (24 ans) fait également les beaux jours du Bayern Munich. Le défenseur tricolore a d’ailleurs eu un parcours assez spécial pour en arriver-là, lui qui avait quitté Valenciennes en 2015 pour aller terminer sa formation à Salzbourg et ensuite exploser avec le RB Leipzig puis le Bayern. Et c’est la raison pour laquelle Upamecano se verrait bien, un jour, évoluer en Ligue 1.

« Pourquoi pas jouer en L1 »

Interrogé dans les colonnes de Onze Mondial , l’international français évoqué cette possibilité « Je n’ai jamais joué en Ligue 1, je suis parti très tôt. Je regarde beaucoup la Ligue 1 et la Premier League. Les gens sous-estiment beaucoup la Ligue 1. Je trouve que c’est un bon championnat. Je n’y ai jamais joué donc je ne peux pas vraiment savoir. Mais quand je regarde les matchs, je vois beaucoup de qualité. Ça joue vite vers l’avant, c’est agressif, il y a de très bons joueurs. Pourquoi ne pas jouer en Ligue 1 à l’avenir, mais pour le moment, je suis bien au Bayern Munich ». Un appel du pied qui ne peut concerner que le PSG, seul club français à avoir les moyens financiers de s'offrir un joueur de la trempe d'Upamecano.

