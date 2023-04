Le PSG a signé un crack, il peut remercier Mbappé et Messi

Pierrick Levallet

Ayant signé pro l'été dernier, Warren Zaïre-Emery commence peu à peu à s'imposer dans l'effectif du PSG. Le milieu de terrain de 17 ans est très régulièrement appelé par Christophe Galtier pour les matchs du club parisien et a même le droit à quelques minutes de temps de jeu. Le crack est en train d'éclore dans la capitale, notamment grâce à Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Au cours des dernières années, peu de joueurs du centre de formation du PSG ont réussi à s’imposer dans la capitale. Mais le jeune Warren Zaïre-Emery pourrait bien suivre les traces de Presnel Kimpembe et finir par avoir sa place dans l’équipe parisienne. Âgé de seulement 17 ans, il est très régulièrement appelé dans le groupe pour les matchs du PSG. Christophe Galtier lui donne même un peu de temps de jeu, même si les supporters parisiens aimeraient le voir plus souvent à l’oeuvre.

Warren Zaïre-Emery est en train d'éclore au PSG

Considéré comme un véritable crack, Warren Zaïre-Emery a connu une progression expresse. Ayant signé pro l’été dernier, le joueur de 17 ans s’entraîne quotidiennement avec certains des meilleurs joueurs de la planète comme Kylian Mbappé et Lionel Messi. Le crack parisien s’estime d’ailleurs chanceux d’évoluer au PSG.

«Dans un autre club, j'aurai jamais appris aussi vite»