Messi - PSG : Une offre est annoncée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi devrait quitter le PSG à l'issue de la saison. L'option la plus probable désormais pour l'avenir du Champion du monde est désormais un retour au FC Barcelone qui, malgré ses problèmes économiques, a une idée bien précise de l'offre à transmettre à son ancien joueur.

L'avenir de Lionel Messi ne semble clairement plus s'écrire du côté du PSG. En fin de contrat, l'Argentin devrait quitter le club parisien et le FC Barcelone travaille activement à son retour. Handicapé par d'importants problèmes économiques, le Barça doit trouver la solution pour faire entrer le contrat de Lionel Messi dans sa masse salariale afin qu'il soit validé par La Liga. Et selon les informations d'Albert Masnou, numéro 2 de la rédaction de SPORT , l'offre est déjà prête.

Messi - PSG : Un appel a l’aide est lancé pour son transfert https://t.co/48TJcEsQFj pic.twitter.com/gEW0He5HNs — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

Le Barça a préparé son offre pour Messi

« Le Barça attend le OK de la Liga pour présenter cette offre qui est 25% du dernier salaire que le joueur avait ici à Barcelone. La Liga oblige à ça, à 25% du dernier salaire. S'il touchait 100M€ bruts, il touchera maintenant 25M€ bruts. En nets, c'est environ 15M€. Et après on parle de lui faire un contrat d'un an + une autre année. L'objectif principal c'est de l'avoir quand le Nou Camp sera refait », explique le journaliste espagnol dans une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube d'Alexandre Ruiz, avant d'en rajouter une couche sur la stratégie du FC Barcelone.

«Laporta veut Lionel Messi dise "adieu" aux supporters du Barça»