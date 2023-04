Mercato : Coup de froid, le PSG les fait douter

Thibault Morlain

Du côté du PSG, on prépare déjà la saison prochaine. Ainsi, Luis Campos s'activerait en coulisses pour le mercato estival et plusieurs noms commencent déjà à circuler. Il a notamment été rapporté que le PSG pourrait recruter des joueurs français cet été. Mais voilà que cela ne devrait pas être aussi simple que cela puisque différents éléments pourraient compliquer les opérations parisiennes. Explications.

Khéphren Thuram, Randal Kolo Muani, Manu Koné... Au milieu des nombreuses pistes du PSG pour cet été reviennent les noms de plusieurs joueurs français. A l'intersaison, le recrutement de Luis Campos pourrait ainsi prendre l'accent français. Telle serait en tout cas l'une des volontés du PSG pour son mercato. Reste maintenant à convaincre ces joueurs en question et c'est là que cela pourrait se compliquer pour le club de la capitale.

Quel organigramme au PSG ?

Si Christophe Galtier a assuré que plusieurs joueurs voulaient venir au PSG, cela ne serait pas aussi évident avec le Français selon les informations de Goal . En effet, il existe plusieurs points qui feraient réfléchir les pistes parisiennes. Cela commence avec l'incertitude concernant le projet du PSG. Luis Campos sera-t-il toujours en poste dans quelques mois ? Pareil pour Christophe Galtier ? De plus, certains hésiteraient à venir étant donné l'offre de rachat de Manchester United par le Qatar et la crainte que le PSG ne passe au second plan à Doha.

