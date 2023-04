Mercato : Le PSG prepare du lourd, Deschamps va adorer

Arnaud De Kanel

Les yeux rivés sur cet été, le PSG prépare déjà son mercato. Luis Campos doit se rattraper après deux fenêtres de transferts ratées et plusieurs gros échecs sur sa conscience. Pour ce faire, le conseiller sportif pencherait sur un recrutement composé de joueurs français, ce qui ferait les affaires d'un certain Didier Deschamps...

Bien qu'elle a de grandes chances de se terminer sur un titre, cette saison sera à oublier pour le PSG. Le club de la capitale a déçu sur la scène nationale et européenne et s'est en plus retrouvé baigné dans de divers scandale. Plusieurs changements sont à prévoir pour le prochain exercice. Qui sera aux commandes ? Comme nous vous le révélions le 22 mars dernier, Luis Campos garde la confiance du Qatar et Christophe Galtier devrait également poursuivre. Le coach parisien se projette déjà sur la saison à venir. « Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe et avoir plus de variétés dans notre jeu, que ce soit dans différentes organisations, et avoir un meilleur équilibre. Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au Paris Saint-Germain », a-t-il lâché jeudi en conférence de presse. Et pour relancer le projet, Le Parisien nous apprenait début avril que le PSG comptait recruter français pour mettre Kylian Mbappé dans les meilleurs dispositions. Une stratégie qui devrait plaire à Didier Deschamps.

Le PSG réagit à un dossier sensible du mercato https://t.co/sKvUiHwuSp pic.twitter.com/cbwM0HE7Zp — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

Du renfort français en attaque...

Le PSG a une idée bien précise pour son recrutement : les profils ciblés sont français. Randal Kolo-Muani et Marcus Thuram seraient sur les tablettes du club de la capitale. Le scénario rêvé par Didier Deschamps qui verrait Kylian Mbappé développer des automatismes avec ses deux coéquipiers en sélection qui sont en train d'y faire leur trou. Au milieu de terrain, le sélectionneur pourrait également recevoir un grand coup de main du PSG.

...et au milieu !