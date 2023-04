Mercato : Prolongation au PSG, il accepte une énorme demande

Thibault Morlain

Le 6 juillet dernier, le PSG officialisait une prolongation de contrat, celle de son troisième gardien, Alexandre Letellier. Ce dernier a alors signé un nouveau bail jusqu'en juin 2024 avec le club de la capitale. Un nouveau contrat à propos duquel on en sait un peu plus et visiblement, pour rester au PSG, Letellier aurait consenti à un gros effort.

Alors qu'on parle surtout de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas ou encore Sergio Rico pour évoquer les gardiens du PSG, il y a également un certain Alexandre Letellier. Passé par le centre de formation du club de la capitale plus jeune, il a signé avec le PSG en septembre 2020 en provenance d'Orléans.

Letellier jusqu'en 2024

Depuis, Alexandre Letellier est donc le 3ème gardien au PSG. L'histoire dure et continuera encore un moment. En effet, en juillet dernier, l'ancien gardien d'Angers a prolongé jusqu'en 2024. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Alexandre Letellier. Le gardien de but est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. Le Club souhaite beaucoup de réussite à Alexandre pour ces deux prochaines années sous le maillot parisien », pouvait-on lire dans le communiqué du PSG.

Une baisse de salaire pour rester au PSG