Le PSG boucle un transfert surprise, la raison est dévoilée

Thibault Morlain

Formé au PSG, Alexandre Letellier a par la suite faire sa carrière loin de la capitale française. Il aura finalement fallu attendre 2020 pour revoir le gardien à Paris. Au terme d'une saison du côté d'Orléans et alors qu'il était libre de tout contrat, Letellier signe avec le PSG en tant que 3ème gardien. Et les Parisiens avaient d'ailleurs une raison bien précise de recruter le portier de 32 ans.

A l'été 2020, le PSG se montre plutôt calme sur le marché des transferts. Quelques joueurs rejoignent néanmoins l'effectif parisien grâce à Leonardo, ex-directeur sportif parisien. Ça a notamment été le cas de Danilo Pereira, Moise Kean, Alessandro Florenzi, Rafinha, mais aussi Alexandre Letellier.

Un transfert express au PSG

Le Parisien est revenu sur la signature d'Alexandre Letellier au PSG. Et visiblement, le gardien aurait halluciné en apprenant que le club de la capitale voulait le recruter. Il n'aura d'ailleurs pas réfléchi longtemps. En quelques jours seulement, la signature de Letellier avec le PSG était réglée. Depuis, tout se passe très bien pour lui. « Il est un soutien important pour les autres gardiens. C’est le mec idéal, un bosseur ! Il n’est pas égoïste et travaille dur. On ne peut dire que des bonnes choses sur lui », explique un proche du PSG.

Un gros problème résolu grâce à Letellier