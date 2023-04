Zidane, Mourinho… Surprise, le PSG a écarté un entraîneur XXL

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Selon nos informations exclusives, Christophe Galtier devrait conserver son poste, au moins jusqu'à la reprise en juillet dernier. Mais sera-t-il à la tête de l'équipe première lors de la première journée de championnat ? Rien n'est moins sûr. Surtout que le Qatar rechercherait activement son remplaçant sur le marché. Et des premières décisions auraient été prises.

« Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG » a déclaré Christophe Galtier ce jeudi. Sera-t-il écouté ? Après sa saison décevante, rien n'est moins sûr. Le Qatar souhaite tourner la page Galtier. Pour autant, aucun entraîneur n'a été contacté selon les informations exclusives du 10Sport.com. Le technicien devrait conserver son poste, au moins jusqu'à la reprise en juillet prochain. La suite dépendra de plusieurs facteurs, notamment de la capacité du PSG à trouver son successeur.

Quatre noms pour un seul poste

Selon les informations de L'Equipe , quatre noms sont ciblés par le PSG. La priorité du Qatar serait Zinédine Zidane, déjà contacté en 2022. Thiago Motta et José Mourinho auraient aussi des admirateurs à Paris. Le dernier profil annoncé est celui de Marcelo Gallardo, mais il ne semble pas être un choix numéro un.

Coup de froid dans le dossier Mourinho