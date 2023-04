Surprise, Zidane envoyé au PSG grâce à Deschamps ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Zinédine Zidane reprend de plus belle au PSG. Le champion du monde 1998 serait toujours la grande priorité du Qatar pour remplacer Christophe Galtier, toujours aussi menacé. Selon le journaliste Damien Degorre, proche du club parisien, Doha a toutes ses chances dans ce dossier, maintenant que Didier Deschamps a prolongé son contrat avec l'équipe de France.

A court terme, Christophe Galtier n'a pas à se soucier de son avenir au PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club parisien n'a contacté aucun entraîneur pour le remplacer. Galtier devrait être présent à la reprise en juillet prochain, mais la situation pourrait évoluer si Doha se décide à passer la vitesse supérieure pour sa succession. Selon les informations de L'Equipe , Thiago Motta, José Mourinho ou encore Marcelo Gallardo seraient ciblés, mais la véritable priorité du Qatar serait Zinédine Zidane. Journaliste au sein du quotidien sportif, Damien Degorre est revenu sur la piste menant au champion du monde 1998.

Zidane - PSG : C’est décidé, le Qatar va passer à l’attaque https://t.co/x7iX20kSJt pic.twitter.com/QmrLCOWcWa — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

« Ce sera plus facile parce qu’il n’y a plus l’équipe de France »

Selon lui, le PSG pourrait avoir ses chances suite à la prolongation de Didier Deschamps en équipe de France. Pour rappel, Zidane avait refusé la proposition du club parisien en 2022 afin de se laisser une chance de prendre la tête des Bleus après le Mondial au Qatar. « Doha veut reprendre en main sur le dossier de l’entraîneur. Doha a l’intention de tout faire pour tourner cette page, qui est la plus sombre de l’ère qatarie et de tout faire pour venir Zidane. Je pense que ce sera plus facile cette fois-ci parce qu’il n’y a plus l’équipe de France » a déclaré le journaliste.

Le PSG va devoir le convaincre