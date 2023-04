Ça bloque au PSG pour Messi, les raisons sont connus

La rédaction

Le dossier Lionel Messi est à l'arrêt, et ce depuis plusieurs semaines. Le PSG ne parvient pas à l'entendre avec le père du joueur, qui s'est rendu, à de nombreuses reprises, dans la capitale. Plusieurs raisons justifient cette situation, notamment la position du club parisien. Après avoir longtemps envisagé de le conserver, la direction serait revenue sur ses pas.

Le PSG pensait toucher au but dans le dossier Lionel Messi. Lors du dernier Mondial, le père du joueur avait donné son accord pour prolonger son contrat avec le club parisien. Depuis ? Plus rien ou presque. Les négociations n'ont pas avancé. Pis, elles sont devenues inexistantes. Comme l'explique Stéphane Bianchi, les discussions sont à l'arrêt avec le clan Messi. Et pour cause, ce dossier ne semble plus être une priorité pour le PSG.

« Les discussions n’avancent pas du tout »

« Les discussions n’avancent pas du tout, pour plusieurs raisons. On est dans une période compliquée pour le PSG où les affaires s’enchaînent, les crises s’enchaînent. La priorité n’est pas de prolonger Messi à ce moment-là » a déclaré le journaliste.

Le PSG retourne sa veste dans le dossier Messi