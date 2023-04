Mercato - PSG : Un premier pas décisif dans le dossier Messi…

Alexandre Higounet

Alors que la situation de Lionel Messi, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain arrive à son terme en juin prochain et qui voit s’offrir à lui plusieurs perspectives dont celle d’un retour à Barcelone, apparaît aujourd’hui ouverte, un pas décisif dans l’avenir de l’attaquant argentin pourrait bien avoir été franchi ces derniers temps. Explication.

Ces dernières heures, le quotidien sportif catalan Sport a révélé les contours de l’offre contractuelle que le FC Barcelone était prêt à aligner pour Lionel Messi, à savoir un bail de deux ans, prévoyant un salaire autour de 13 millions d’euros net par an, soit le même que Robert Lewandowski, le joueur le plus payé aujourd’hui. Pour Lionel Messi, un tel contrat représenterait un gros effort salarial puisqu’il touche environ le double à Paris.

« Ils ont la certitude que la porte est ouverte »

A l’occasion d’un entretien sur la chaîne YouTube d’Alexandre Ruiz, le journaliste espagnol Albert Masnou a révélé : « Le Barça commence à croire à la possibilité que Lionel Messi retourne à Barcelone. C'est quelque chose de possible. Le club et le président font tout leur possible pour qu'il revienne. Le vestiaire, les joueurs que Léo a connus à Barcelone comme Busquets, Sergi Roberto, ter Stegen et même Dembélé ont parlé avec lui et ils ont la certitude que la porte est ouverte. Tout cela va dépendre de la volonté de Léo, qu'il dise "oui", mais aussi de la volonté de la Liga de faire entrer le contrat dans le Fair-Play du FC Barcelone. C'est très compliqué. Le Barça doit réduire de 100M€ la masse salariale, mais d'un autre côté le club cherche des options pour faire entrer cet argent ».

Messi est prêt à accepter un bail largement revu à la baisse

Le fait que Lionel Messi ait bel et bien ouvert la porte alors que les chiffres avancés par le Barça sont beaucoup plus bas que son contrat actuel à Paris, permet de déduire qu’un premier pas décisif vient d’être franchi pour le retour de l’attaquant argentin à Barcelone : il est prêt à réaliser un gros effort financier pour le rendre possible. Pour le club catalan, il reste encore beaucoup d’étapes à accomplir pour être en mesure d’assumer son bail à 13 millions net par an, mais le fait que Messi soit disposé à accepter ce salaire constitue assurément une étape décisive.