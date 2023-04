Surprise, Lionel Messi reçoit un message inattendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi semble plus que jamais sur le départ du PSG. Et plus le temps passe, plus il semble se rapprocher d'un retour au FC Barcelone qui met tout en œuvre pour rapatrier sa star. Néanmoins, Xavi a préféré botter en touche, assurant qu'il ne se projette pas sur la saison prochaine.

L'avenir de Lionel Messi ne semble pas s'écrire au PSG. Alors que son contrat s'achève en juin prochain, le Champion du monde est sur le départ et ne devrait donc pas prolonger à Paris. Un retour au FC Barcelone paraît désormais être l'issue la plus probable. Et pourtant, Xavi refuse d'en rajouter une couche.

PSG : Le Qatar rêve de Zidane, une réponse surprenante tombe https://t.co/Iiy0Bp2aof pic.twitter.com/E6Bn0VkX8d — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

Xavi jette un froid

« Je ne prête pas attention à ces choses. Je dois m’occuper des questions de football, c’est ce que je dois faire. Je n’ai pas à penser à l’année prochaine ou à des recrutements qui pourraient nous affecter pendant la semaine. Ce n’est pas le moment de parler de Leo », a confié l'entraîneur du Barça en conférence de presse.

Le Barça reste actif

Malgré tout, la presse catalane continue d'affirmer que le FC Barcelone met tout en œuvre pour boucler le retour de Lionel Messi qui pourrait ce voir offrir un salaire avoisinant les 25M€ bruts par an.