Transfert acté à l'OM ? Il met les choses au point

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM s'est débarrassé de certains joueurs. Ça a notamment été le cas de Pape Gueye. Pas forcément dans les plans d'Igor Tudor, le Sénégalais a été envoyé en prêt au FC Séville. Une expérience concluante qui pourrait aboutir à un transfert définitif. Gueye a d'ailleurs été interrogé sur le sujet.

En janvier dernier, Pape Gueye a donc quitté l'OM pour le FC Séville. Le Sénégalais s'est envolé pour l'Andalousie et jusqu'à présent, tout se passe très bien. A tel point qu'en Espagne, on annonce un possible transfert définitif de Gueye à Séville. Alors qu'un montant de 10M€ était évoqué, rien n'est visiblement encore fait.

Mercato : Encore une énorme galère pour l’OM... https://t.co/dnqRmnzVr8 pic.twitter.com/D55amoOKjv — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

« Je me sens très bien ici »

A l'occasion d'un entretien accordé à BeSoccer , Pape Gueye a été interrogé sur son avenir et la possibilité de rester au FC Séville au-delà de cette saison. Le joueur prêté par l'OM a alors expliqué : « Un possible accord avec l'OM ? Je ne dis rien (rires). Nous verrons ce que nous ferrons. Je me sens très bien ici, c'est une excellente ville, j'ai beaucoup de raisons de jouer ici. Pour le futur, je ne sais pas, nous verrons ».

« Quand la saison sera terminée, nous parlerons tranquillement avec le club et l'OM »