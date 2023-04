Un conseil mercato révélé, un buteur poussé à l'OM

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM s'est offert les services de Vitinha. Une arrivée qui n'empêche toutefois pas les rumeurs de fleurir à propos de l'arrivée d'un nouveau buteur à Marseille. Des noms circulent et Pablo Longoria recevrait également quelques conseils. Le nom de Valentin Castellanos a notamment été soufflé à l'OM.

Depuis l'arrivée de Frank McCourt, l'OM a toujours été en quête de son « grantatakan ». Le club phocéen l'a-t-il encore trouvé avec Vitinha ? Pablo Longoria n'a en tout cas pas hésité à mettre le prix pour recruter le joueur à Braga. 32M€ ont été dépensés, faisant ainsi de Vitinha le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM. Un buteur a donc rejoint l'effectif d'Igor Tudor, mais ce n'est peut-être pas terminé. Sur la Canebière, on étudierait visiblement la possibilité d'attirer un nouveau joueur offensif durant le mercato estival. Mais qui ?

« Il colle parfaitement au profil du club »

L'OM aurait notamment été conseillé pour un certain Valentin Castellanos. A 24 ans, l'attaquant argentin s'est distingué ce mardi en inscrivant un quadruplé avec Gérone face au Real Madrid. Ex-coéquipier de Castellanos à New York City, Maxime Chanot a alors révélé à L'Equipe : « J'en ai parlé à plusieurs personnes à l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas s'ils se sont intéressés de plus près à lui ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'il colle parfaitement au profil du club. C'est un buteur efficace et un mec qui ne lâche rien sur le terrain. Il me fait penser à Alexis Sanchez avec 10 ans de moins ».

« Un gros bosseur »