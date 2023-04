Le PSG veut éjecter un buteur, c’est confirmé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Attiré par le PSG l’été dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire, l’expérience d’Hugo Ekitike a finalement viré au flop au sein du club de la capitale. La tendance est même à un départ dès le prochain mercato pour l’ancien attaquant du Stade de Reims, et Jérôme Rothen confirme cette tendance.

Récemment interrogé en conférence de presse sur l’épineux cas Hugo Ekitike qui peine à convaincre pour sa première saison au PSG, Christophe Galtier s’efforçait d’afficher un discours rassurant au sujet du jeune attaquant de 20 ans : « Il n'y a pas de problème. Hugo travaille sérieusement. Il travaille plus que d'autres joueurs quand il n'a pas de temps de jeu. Il y a aussi l'architecture de l'équipe. Les circonstances font que l'effectif est affaiblie et qu'il est confronté à une très grande concurrence, avec Kylian (Mbappé) et Leo (Messi). On va voir ce qu'il va se passer sur les matchs qui arrivent. Mais il n'y a pas de problème entre Hugo et moi. Évidemment qu'il n'est pas heureux de la situation, mais il travaille beaucoup à l'entraînement », confiait l’entraîneur du PSG. Et pourtant, le malaise semble profond avec Ekitike.

PSG : Le Qatar lance un immense projet, le pire est redouté https://t.co/KdxMkeDbif pic.twitter.com/ovCLQJQXlg — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Un départ dès cet été ?

À en croire les dernières tendances, il est même question d’un départ dès cet été pour l’ancien joueur du Stade de Reims, alors que le PSG n’a même pas encore levé son option d’achat obligatoire fixée à 40M€ et qu’il faudra payer en fin de saison. Hugo Ekitike conserve une cote intéressante en Angleterre et en Allemagne, et sa sortie du PSG par la petite porte ne fait plus l’ombre d’un doute si l’on en croit les propos de Jérôme Rothen.

« Pas de seconde chance pour Ekitike »