Un clash éclate en direct, Riolo vide son sac sur Deschamps

Daniel Riolo n’est pas réputé pour garder sa langue dans sa poche. Ce dernier était présent ce mercredi dans l’émission « l’heure des Pros » animée par Pascal Praud afin de promouvoir son dernier ouvrage. Actuellement visé par une plainte de la part de Didier Deschamps, le journaliste de RMC a remis de l’huile sur le feu après un échange véhément avec l’animateur.

« Daniel n'aime pas Didier Deschamps. C'est pourtant un génie absolu. Il a tout réussi dans sa vie. Il a été le premier Français à gagner la Coupe d'Europe comme joueur avec l’OM, à remporter la Coupe du monde comme joueur avec l’équipe de France, et comme sélectionneur. Et vous ne l'aimez pas ! Je m'étonne qu'un journaliste de foot n'aime pas Deschamps ! Comment c'est possible ? » , affirmait Pascal Praud envers Daniel Riolo ce mercredi dans son émission « l’heure des Pros » .

Riolo dénonce « une culture footballistique qui est pauvre en France »

Et la réponse du sulfureux éditorialiste ne s’est pas fait attendre. Ce dernier s’étant d’abord plaint du fait que le sélectionneur de l’équipe de France soit estimé intouchable par la critique : « Nous avons une culture footballistique qui est un peu plus pauvre en France. Beaucoup s'arrêtent un peu comme des bêtas au résultat final ! Il y en a d'autres qui essayent d'aller un petit peu plus loin ! » , ironise Daniel Riolo.

« On a le droit d'émettre des réserves sur le plan humain », Riolo dézingue Deschamps