Approchée, cette star de Deschamps va recaler le PSG

En fin de contrat le 30 juin, N'Golo Kanté serait encore et toujours dans le viseur du PSG. D'ailleurs, la direction parisienne aurait d'ores et déjà contacté le milieu de terrain de Chelsea en vue d'un transfert libre et gratuit cet été. Toutefois, N'Golo Kanté compterait rempiler avec les Blues.

Piste de longue date du PSG, N'Golo Kanté serait toujours dans le collimateur du Qatar. En effet, les hautes sphères parisiennes n'auraient pas du tout renoncé à l'idée de recruter l'international français. Et alors que N'Golo Kanté est en fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, le PSG aurait lancé les hostilités pour boucler un transfert à 0€ cet été.

N'Golo Kanté approché par le PSG

Selon les dernières informations de 90min , Luis Campos aurait contacté l'entourage de N'Golo Kanté il y a quelques semaines, et ce, pour prendre la température et évaluer ses chances de pouvoir finaliser un transfert. Toutefois, le conseiller football du PSG devrait se casser les dents sur ce dossier.

N'Golo Kanté parti pour prolonger à Chelsea ?