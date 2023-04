Equipe de France : Il valide un scénario historique pour la succession de Deschamps

Thibault Morlain

Depuis 2012, Didier Deschamps est le sélectionneur de l'équipe de France et il le restera encore un moment. En effet, il a prolongé jusqu'en 2026 avec les Bleus. Quid du futur sélectionneur ? La succession de Deschamps sera un sujet dans les années à venir et Hervé Renard a évoqué un scénario inattendu.

Corinne Diacre remerciée, c'est Hervé Renard qui a pris les commandes de l'équipe de France féminine. Et si l'inverse se passait chez les hommes ? Pourrait-on voir une femme à la place de Didier Deschamps ? La question a été posée à Hervé Renard et il y croit...

Lâché par Benzema, Deschamps reçoit un énorme message https://t.co/Rg30a3eugO pic.twitter.com/8l5li8GG1h — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

« Ce n'est pas utopique, encore moins impensable »

« Une femme à la tête de l'équipe de France masculine dans 10/20 ans ? Ce n'est pas utopique, encore moins impensable. Je n'ai aucun problème sur ce type de question. On doit parler de compétence et rien d'autre. Il y a des femmes qui ont plus de compétences que les hommes ... », a expliqué Hervé Renard pour Le Figaro .

« Ce ne sera pas facile »