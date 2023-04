Clash avec Mbappé, il dit tout

La rédaction

Entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud, la relation évolue telles des montagnes russes. De neutre à fraîche, puis désormais apaisée, l'entente entre le numéro 9 de l'AC Milan et le numéro 7 du Paris Saint-Germain a été la clé de Deschamps pour emmener ses hommes jusqu'en finale de la Coupe du monde 2022. Une entente qui plaît beaucoup à Giroud et qui le fait savoir.

Quatre buts pour Olivier Giroud, huit pour Kylian Mbappé. L'attaque des Bleus a été flamboyante durant le Mondial 2022 au Qatar. Sur les quatre buts marqués par Giroud au Qatar, la moitié viennent du passe décisive offerte par Kylian Mbappé. Preuve que désormais, les ballons arrivent..

Une brouille en 2021

La période pré-Euro 2021 n'a pas été idoine pour Didier Deschamps qui devait gérer les égos de ces deux joueurs phares, Olivier Giroud et Kylian Mbappé. La relation entre les deux hommes s'était dégradée suite aux propos d'Olivier Giroud après un match amical contre la Bulgarie, évoquant des ballons qui « n'arrivaient pas » jusqu'à lui. Une manière de pointer du doigt indirectement Mbappé, que Didier Deschamps avait défendu, estimant que « Olivier n'avait pas à dire ça ».

« Le foot est fait de rebondissements, de surprises »