Benzema : Il révèle un énorme mensonge

Axel Cornic

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Olivier Giroud s’est largement confié concernant son actualité, lui qui a activement participé au retour de l’AC Milan dans le dernier carré de la Ligue des Champions. L’attaquant est notamment revenu sur sa relation avec Karim Benzema et surtout sur son récent forfait, lors de la coupe du monde au Qatar.

Ballon d’Or 2022, Karim Benzema était censé être l’une des armes fatales de l’équipe de France à la Coupe du monde. Pourtant, la star française n’a que très brièvement aperçu le Qatar, puisqu’il a quitté les Bleus avant même le match d’ouverture... dans des circonstances qui n’ont pas manqué de faire parler. L’attaquant du Real Madrid aurait en effet été poussé vers la sortie selon certains, qui assurent d’ailleurs que le reste du groupe aurait été assez soulagé de son départ.

« Quand j'entends que certains d'entre nous auraient été soulagés de le voir partir, c'est complètement absurde ! »

Dans les colonnes de L’Equipe , Olivier Giroud est revenu sur cet épisode, écartant clairement l’option d’un Karim Benzema parti dans le soulagement collectif. « Quand certaines choses me reviennent aux oreilles, que j'entends que certains d'entre nous auraient été soulagés de le voir partir, c'est complètement absurde ! » a expliqué l’attaquant de l’équipe de France. « On était désolés pour lui. Je le lui ai fait savoir personnellement ».

« On était déçu pour lui »