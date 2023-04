Equipe de France : La polémique Benzema relancée, nouvelle annonce troublante

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le flou entoure le forfait de Karim Benzema pour le dernier Mondial de Football. Selon ses proches, le joueur, touché à la cuisse, se sentait capable de revenir à la compétition avant la finale. Mais le staff de Didier Deschamps l'aurait enjoint de s'envoler pour Madrid. Chroniqueur sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur cette affaire, qui n'a pas encore livré tous ses secrets.

Touché à la cuisse lors d'un entraînement organisé juste avant l'entrée en lice des Bleu s, Karim Benzema annonçait son forfait pour le Mondial. Mais pour certains proches du joueur, cette décision aurait surtout été le fruit d'une pression de la part du staff de Didier Deschamps.





« Je dis que l’affaire est bizarre »

Le staff médical lui aurait ordonné de rejoindre Madrid, alors ce dernier souhaitait rester avec le groupe. Invité de l'émission Hors-Jeu, Daniel Riolo a été l'un des premiers à s'interroger sur cette affaire Benzema. « Je dis que l’affaire est bizarre. Je pense qu’il y a quelque chose à trouver là-dessous. Je me mets dans les pas de Benzema » a-t-il déclaré.

