«Un scandale absolu» au PSG, Riolo dézingue le Qatar

Pierrick Levallet

Le PSG a provoqué une nouvelle colère chez ses supporters récemment. En effet, le club de la capitale a envoyé un mail à ses fan clubs, rappelant quelques consignes à suivre en tribune Boulogne et interdisant l'usage de certains objets et de certaines tenues. Naturellement, cela a suscité une vive réaction chez les supporters. Daniel Riolo n'a alors pas manqué de dézinguer le PSG et sa direction.

Alors que le chapitre autour de la polémique Christophe Galtier n’est pas encore terminé, le PSG s’est encore fait remarquer. En effet, le club de la capitale a récemment envoyé un mail à ses fan clubs rappelant quelques consignes à ses membres. « Il vous sera impossible de regarder le match debout dans la tribune Boulogne » explique le PSG, tout en indiquant qu’il est également interdit d’utiliser du matériel de supporters en tribune Boulogne, citant les drapeaux comme exemple. Mais la formation parisienne va encore plus loin.

Coup dur pour le PSG, un grand nom recale le Qatar https://t.co/609B1qNsH7 pic.twitter.com/v6zOhXCDIR — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

«C'est un scandale monumental !»

« Nous constatons que de très nombreux membres Fan Clubs arborent désormais une tenue noire ou constituée essentiellement de produits 'Ultras'. Bien que nous ne demandions pas aux membres Fan Clubs d'arborer une tenue spécifique, nous vous informons que nous nous réservons le droit, en collaboration avec le service sécurité du club, de mettre un terme à notre relation avec un Fan Club dont l’apparence globale s’apparenterait plus à celle d’un groupe de supporters Ultras » peut-on également lire dans le mail envoyé par le PSG. Naturellement, cela en a révolté plus d’un sur les réseaux sociaux. Daniel Riolo s’est également montré indigné par cela.

«On ne peut pas dire aux gens quoi faire»