Il annonce la fin du PSG en direct

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Étant dans l’incapacité de racheter le Parc des Princes avec le refus catégorique de la Mairie de Paris, le PSG va donc déposer un dossier pour tenter de racheter le Stade de France. Un énorme bouleversement dans l’histoire du club de la capitale, et cette histoire pourrait même sonner la fin du PSG selon Daniel Riolo.

En conflit ouvert avec la Mairie de Paris depuis maintenant plusieurs mois, le PSG affiche une position très claire concernant son stade : il donne sa priorité au Parc des Princes et se projette même sur des travaux d’agrandissement dans cette enceinte, mais souhaite surtout en devenir propriétaire. Problème : la Mairie refuse catégoriquement de vendre le stade, ce qui incite donc le Qatar à changer de stratégie. À en croire les dernières tendances, les propriétaires du PSG seraient en train d’élaborer un dossier pour le rachat du Stade de France, à Saint-Denis.

Galtier va tomber de haut, le PSG et Mourinho préparent un gros coup https://t.co/PM4q334n89 pic.twitter.com/CFth9AnTmr — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

« Le PSG sera mort »

Une nouvelle qui désespère Daniel Riolo, et au micro de l’After Foot, l’éditorialiste de RMC Sport a affiché son désarroi : « Il n’y a rien qui va, les supporters sont désœuvrés et attendent les mots du patron. Mais le patron ne parle pas, il a dit quatre mots à Marca. Il ne dit rien, comme l’année dernière le silence total. L’année dernière c’était l’interview et la fin du bling-bling, cette année ça va être quoi ? Quel genre d’espoir il va vendre ? A quoi on va pouvoir tenter d’adhérer ? Quand il n’y aura plus d’espoir, là ça voudra dire que le PSG sera mort, un peu comme quand il ira au Stade de France », lâche Riolo.

« C’est la disparition du PSG »