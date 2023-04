Galtier - PSG : Une décision est prise

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Même si le PSG vient d’enchaîner deux succès de suite face à l’OGC Nice et le RC Lens, Christophe Galtier est toujours menacé. Le technicien français devrait finir la saison à la tête du club de la capitale mais pour le prochain exercice, il n’a pas de certitude. Le Qatar continue de lui chercher un remplaçant…

Nommé entraîneur du PSG l’été dernier, Christophe Galtier ne vit pas une saison facile. Au-delà des résultats compliqués et des huit défaites concédées en 2023, le technicien français vient d’être secoué par une affaire de racisme dans laquelle il nie toute les accusations. En bref, la vie d’entraîneur du PSG n’est toujours pas simple, encore moins pour Galtier. Avant le déplacement à Nice il y a dix jours, il s’était d’ailleurs exprimé sur son avenir.

Avenir incertain pour Galtier

« Quand il y a des défaites, la huitième (en 2023), une défaite importante… Ce n'est pas une question de pression mais d'analyse à l'instant T, en étant le plus juste et sans se cacher derrière les excuses. Est-ce que je me sens légitime ? Oui, je me sens légitime. On doit sortir de cette spirale, aller chercher des victoires et le onzième titre de l'histoire du club. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs. On a six points d'avance. Cela peut sembler beaucoup, mais cela peut aller très vite. Est-ce qu'on se laisse aller pour se retrouver dans une impasse ou doit-on réagir pour montrer un autre visage ? », avait lancé Christophe Galtier. Derrière, le PSG a enchaîné deux succès contre Nice et Lens. Suffisant pour inverser la tendance ?

