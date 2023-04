Lâché par Benzema, Deschamps reçoit un énorme message

Amadou Diawara

Après la dernière Coupe du Monde, Didier Deschamps a vu Karim Benzema, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane prendre leur retraite international. Orphelin de plusieurs cadres de son groupe, le sélectionneur des Bleus peut être soulagé : Olivier Giroud ne compte pas tourner le dos à l'équipe de France avant l'Euro 2024.

Sacrée en 2018, l'équipe de France est parvenue à se hisser de nouveau jusqu'en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Toutefois, les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés lors de la séance des tirs aux buts face à l'Argentine de Lionel Messi.

Giroud postule pour l'Euro 2024

Au lendemain du Mondial, plusieurs cadres des Bleus ont décidé de dire « stop ». En effet, Karim Benzema (35 ans), Hugo Lloris (36 ans), Steve Mandanda (38 ans) et Raphaël Varane (29 ans) ont tous pris leur retraite internationale. Privé de plusieurs joueurs d'expérience pour l'Euro 2024, Didier Deschamps peut tout de même pousser un ouf de soulagement, et ce, parce qu'Olivier Giroud n'envisage pas d'arrêter sa carrière en équipe de France d'ici-là.

«Rester très compétitif jusqu’en juin 2024»