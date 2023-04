Révolution en équipe de France, cette légende a été «perturbée»

La rédaction

Auteur d'une Coupe du monde historique durant laquelle il a battu le record de buts marqués par Thierry Henry (51), Olivier Giroud, nouveau meilleur buteur de l'histoire des Bleus (53) n'a pas très bien vécu les retraites de Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane, après le Mondial. Au point de s'interroger sur une potentielle retraite ? Oui, mais le buteur de l'AC Milan est encore nourri par la flamme de l'équipe de France.

Fidèle à sa réputation, Olivier Giroud a répondu sans détours aux questions posées. Lorsqu'il aborde les retraites de Lloris, Mandanda et Varane, il avoue qu'il s'est forcément demandé si lui aussi n'allait pas la prendre, lui qui fêtera ses 37 ans le 30 septembre prochain...

« Leurs arrêts m'ont un peu perturbé »

Dans une interview accordée à L'Equipe , Olivier Giroud avoue que les retraites de trois de ses amis en équipe de France l'ont marqué et l'ont fait se remettre en question : « Leurs arrêts m'ont un peu perturbé. Ils m'ont poussé dans ma réflexion, à m'interroger davantage. Mais ma vraie question, intime, sans être ''parasité'' par leurs retraites, était : ''Est-ce que tu as encore envie, toi ?'' Leur décision ne devait pas impacter la mienne. J'aurais pu arrêter là-haut, avec ce record en plus... »

« Mais j'ai encore envie ! Envie de plaisir sous le maillot bleu »