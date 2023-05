PSG : Le clan Zidane lâche une grande annonce

Thibault Morlain

Après deux ans sans entraîner, Zinedine Zidane veut revenir aux affaires. Reste maintenant à trouver le banc idéal pour rebondir. Les rumeurs vont dans tous les sens à propos de l’avenir du Français, annoncé un peu partout. Et voilà que Zidane a reçu un nouveau message, voyant David Bettoni, son fidèle adjoint au Real Madrid, ouvrir la porte à une nouvelle collaboration, lui qui se montre d’ailleurs intéressé par la France…

Où officiera Zinedine Zidane la saison prochaine ? Alors que le Français veut revenir sur le devant de la scène, il doit trouver un club. Et Zizou a l’embarras du choix puisqu’il a encore la cote sur le marché. Son nom revient notamment du côté du PSG ou encore de la Juventus. A voir maintenant où Zidane choisira de s’asseoir.

« Un retour avec Zizou, pourquoi pas »

En attendant, c’est David Bettoni qui a glissé un message fort à Zinedine Zidane. Adjoint de Zizou au Real Madrid, il s’est dit prêt à collaborer de nouveau avec le technicien français. Pour RMC , Bettoni a lâché : « L’avenir dans le football, on ne le sait pas. Tout est possible, un retour avec Zizou, pourquoi pas ».

« Mon envie, c’est de continuer en numéro un et d’entraîner en France »