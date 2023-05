Il annonce la prochaine destination de Zidane

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis l'été 2021, Zinedine Zidane voit son nom être lié au PSG, au Real Madrid et à la Juventus ces dernières semaines. Selon Sebastien Frey, le Ballon d'Or 98 devrait prendre la direction de Turin pour relancer sa carrière. Selon l'ancien portier de l'Inter, Zinedine Zidane serait en pourparlers avec les Bianconeri.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane a snobé le PSG à la fin de la dernière saison. Espérant prendre la succession de Didier Deschamps en équipe de France après la Coupe du Monde, le Ballon d'Or 98 a laissé la place à Christophe Galtier à Paris.

Real Madrid : Le verdict final tombe pour Benzema https://t.co/sZsD2dj3aj pic.twitter.com/31Tzd63az3 — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

Direction la Juventus pour Zidane ?

Initialement engagé jusqu'au 31 décembre 2022, Didier Deschamps a finalement paraphé un nouveau bail avec la FFF. Le sélectionneur des Bleus étant désormais sous contrat jusqu'en juillet 2026, soit jusqu'à la fin de la prochaine Coupe du Monde. Alors qu'il n'a pas repris du service depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, Zinedine Zidane est annoncé du côté du PSG, de la Maison-Blanche et de la Juventus ces dernières semaines. Et à en croire Sebastien Frey, il devrait répondre à l'appel de la Vieille Dame .

«Il est en train de parler avec la Juventus»