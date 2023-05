Galtier s’en va, il réclame son successeur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l’issue d’une saison globalement décevante, Christophe Galtier pourrait être invité à quitter le PSG. Dans cette optique, plusieurs noms circulent pour le remplacer à l’image de celui de José Mourinho. Le Spécial One serait d’ailleurs l’entraîneur idéal pour le PSG selon Éric Rabesandratana.

A l'approche de la fin d'une saison décevante pour le PSG, l'avenir de Christophe Galtier sera l'un des sujets brûlants de l'été. Et pour cause, un an après son arrivée, l'ancien coach de l'ASSE et du LOSC se retrouve sous le feu des critiques et, bien que son contrat court jusqu'en juin 2024, son avenir semble loin d'être assuré à Paris. Interrogé à ce sujet, Éric Rabesandratana reconnaît d'ailleurs qu'il faut un changement et milite ouvertement pour l'arrivée de José Mourinho au PSG.

PSG : Nouveau rebondissement pour Galtier https://t.co/PbqTYTL6Ny pic.twitter.com/xljy9hreIl — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

Rabesandratana veut Mourinho au PSG

« Je pense que Marquinhos n’a jamais été un problème pour le PSG. C’est un joueur qu’on peut garder. Aujourd’hui, c’est le projet sportif qu’on attend. On parle de José Mourinho. Il va disputer sa sixième finale de Coupe d’Europe. Il en a gagné cinq. Cela veut dire qu’il y a une méthode. On aime ou on ne l’aime pas, mais il y a quelque chose de consistant. On peut critiquer son jeu, on peut ne pas l’aimer, mais il amène une rigueur. Moi, aujourd’hui, je milite pour l’arrivée de José Mourinho au PSG », lâche l'ancien défenseur du PSG au micro de France Bleu .

Aucun contact entre Mourinho et le PSG