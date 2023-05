OM : Pour Payet, c’est terminé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Écarté du groupe pour le déplacement à Lille samedi soir, Dimitri Payet ne disputera pas non plus les deux dernières journées de Ligue 1 après sa suspension. Par conséquent, compte tenu de sa situation, la question de son avenir a l’OM se pose clairement. Au point qu’il ait peut-être disputé son dernier match sous la tunique olympienne contre Angers la semaine dernière.

A la surprise générale, Dimitri Payet était absent du groupe pour le déplacement à Lille samedi soir. Un choix justifié par Igor Tudor avant le match : « Tout le monde est à égalité (…) Tous les joueurs qui sont prêts à aider l'équipe, qu'ils soient titulaires ou remplaçants, sont là. Les autres sont restés à Marseille. Ce sera mon seul commentaire à ce sujet ». Une situation qui laisse clairement penser que c'est la fin de l'histoire entre l'OM et Payet.

Un clash éclate, l’OM lâche un coup de pression en interne https://t.co/CnC7GfS7cr pic.twitter.com/LBCi86lcq0 — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

Payet ne rejouera plus cette saison

Et pour cause, Dimitri Payet ne rejouera plus de la saison. Le choc face au LOSC devait être son dernier match puisqu'il a écopé d'une suspension de trois matches fermes après sa gifle infligée à Yannick Cahuzac contre le RC Lens. Le numéro 10 de l'OM sera donc absent contre Brest et Ajaccio.

Quid de son avenir à l'OM ?

Mais plus globalement se pose la question de son avenir à l'OM. Bien qu'il semble avoir l'intention d'honorer son contrat qui s'achève en 2024, Dimitri Payet pourrait être poussé au départ. Et surtout, comment la situation pourrait s'inverser si Igor Tudor reste à Marseille ? Par conséquent, la victoire contre Angers (3-1) il y a une semaine était peut-être la dernière apparition du Réunionnais sous les couleurs de l'OM.