Le mercato approche, l’OM peut souffler

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez pourrait être bien poursuivre à l’OM à en croire les propos de Leonardo Balerdi. Autre incontournable d’Igor Tudor, Valentin Rongier a déjà scellé son avenir.

L’OM bataille pour la Ligue des champions en cette fin de saison. Et en parallèle, le président Pablo Longoria aurait à coeur de conserver Alexis Sanchez, le contrat de la star chilienne arrivant à expiration le 30 juin prochain.

Alexis Sanchez prêt à rester, quid de Valentin Rongier

Pour RMC Sport, Leonardo Balerdi a fait savoir qu’il comptait poursuivre à l’OM, Alexis Sanchez étant bien à Marseille. De quoi ravir Igor Tudor qui place le Chilien proche des Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Quid de Valentin Rongier ?

L'entraîneur de l'OM va provoquer un départ surprenant https://t.co/tkdAToKfJL pic.twitter.com/dSzNLW1MNJ — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

«Je me sens chez moi ici, je n’ai aucune raison de partir»