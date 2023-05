L'entraîneur de l'OM va provoquer un départ surprenant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté à l'AJ Auxerre cet hiver, Isaak Touré réalise une très belle seconde partie de saison avant son retour à l'OM. Et pourtant, les Marseillais pourraient finalement se passer des services du jeune défenseur central qui n'aurait jamais convaincu Igor Tudor. Pablo Longoria préparerait donc le départ d'Isaak Touré.

L'été dernier, l'OM avait lancé son mercato avec le transfert d'Isaak Touré, recruté pour environ 5,5M€ en provenance du Havre. Un très joli coup sur le papier puisque le jeune défenseur centrale est considéré comme l'un des plus grands espoirs français à son poste. Mais après une première partie de saison durant laquelle il n'a quasiment pas été utilisé, Isaak Touré a finalement été prêté à l'AJ Auxerre cet hiver.

OM : Surprise, il réclame un énorme départ en plein direct https://t.co/4X1OzCdFJT pic.twitter.com/cFrqF3eZhE — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

Isaak Touré finalement pas conservé par l'OM ?

Et sous les ordres de Christophe Pélissier, Isaak Touré revit. Titulaire indiscutable, il réalise une très belle seconde partie de saison. De bon augure pour l'OM ? Pas vraiment. Et pour cause, alors que le prêt de l'ancien Havrais ne s'accompagne pas d'une option d'achat, son retour à Marseille en fin de saison ne fait plus aucun doute, mais selon les informations de Foot Mercato , l'OM ne compte pas le conserver. Malgré les départs probables de Leonardo Balerdi et Eric Bailly, le club phocéen sera à l'écoute de toutes les propositions pour Isaak Touré.

Tudor ne sera pas convaincu par ses qualités